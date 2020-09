Inter, settimana bollente tra arrivi e progetti di rinnovo

Le ore bollenti del mercato dell’Inter, in perfetta simbiosi con l’anomalia di questo settembre milanese, entrano nel vivo e da una parte interrompono mentre dall’altra mirano a costruire, un’asse con la Liga che racconterà molto del futuro nerazzurro.

La giornata di buone notizie parte da Barcellona: il club blaugrana ed Arturo Vidal sono ormai prossimi al punto di accordo che potrà permettere al cileno di sposare il progetto Inter e riabbracciare Antonio Conte come chiarito da un copione inequivocabile che le parti hanno iniziato a scrivere nel dicembre dello scorso anno.

In attesa di tramutare in reali le indiscrezioni legate al viaggio del centrocampista a Milano, chi nella città del mercato è arrivato davvero è l’entourage di Lautaro Martinez. In questo caso il ponte con la penisola iberica è stato demolito dalle volontà nerazzurre di trattenere il Toro a Milano e rilanciare l’assalto alla Juventus in coppia con Lukaku. Niente Barcellona, unica squadra che ci ha provato per davvero, smentite su tutti i fronti rispetto ad un inserimento del Real Madrid. La realtà chiara dalla scadenza della clausola rescissoria dell’argentino, risiede piuttosto nella volontà nerazzurra di adeguare il contratto del suo fuoriclasse prolungandolo sino al giugno del 2025. Magari eliminando la via di fuga sancita dalla clausola di cui sopra e legando a doppio filo il proprio futuro e quello del numero 10.

Per tutto il resto ci sarà tempo, anche perché il lavoro è proseguito eccome: accordo reperito con gli agenti di Godin per la buonuscita che permetterà all’uruguayano di sposare il Cagliari e ricerca di proposte che consentano di rinverdire l’assalto al centrocampista richiesto da Conte per concretizzare sul campo il salto di qualità tanto agognato dal vertice di Somma Lombarda in poi.