© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter sfida il Napoli per Rodrigo De Paul. Tuttosport in edicola profila il duello di mercato tra i nerazzurri e i partenopei: l'argentino dell'Udinese è uno dei principali obiettivi di Suning per la stagione 2019-20 ed è tra i potenziali eredi di Perisic nella rosa di Spalletti. L’Inter, che probabilmente dovrà sostituire Candreva e dovrà valutare il riscatto di Keita dal Monaco (34 milioni di euro), ha chiaramente la necessità di mettere un puntello nel reparto degli esterni offensivi e De Paul è considerato una primissima scelta insieme a Chiesa, ma il viola ha un prezzo al momento fuori portata. La Fiorentina valuta il suo gioiello più di 60 milioni, mentre l’Udinese per De Paul ne chiede la metà.