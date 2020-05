Inter, sfida alla Juve per Tonali: nerazzurri pensano di inserire Emmers per abbassare le pretese

Sembra profilarsi all'orizzonte uno scontro di mercato tra Inter e Juventus per Sandro Tonali, centrocampista di talento del Brescia. La società lombarda è stata chiara, Cellino ha messo una valutazione di 50 di milioni di euro, e non sembra troppo intenzionato a scostarsene. Stando a quanto riferisce FcInterNews.it, il club nerazzurro, anch'esso non troppo intenzionato a spendere più di 30-35 cash, potrebbe provare ad inserire il cartellino del centrocampista Xian Emmers, che piace al Brescia, per provare ad abbassare le pretese delle Rondinelle.