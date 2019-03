© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a monitorare la situazione dell’esterno offensivo del Porto Yacine Brahimi in vista della prossima stagione quando il giocatore con tutta probabilità lascerà il club lusitano per la scadenza di un contratto che al momento non ha intenzione di rinnovare. Un’occasione a costo zero che però ingolosisce anche altri club fra cui l’Inter. Secondo quanto riportato da France Football l’Inter avrebbe offerto un pre contratto all’algerino per provare a bruciare la concorrenza. Sullo sfondo resta inoltre anche la minaccia dell’Arsenal che da tempo segue il calciatore.