Inter, sfida allo United per il centrocampista svizzero Denis Zakaria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United sfida l'Inter per Denis Zakaria. Secondo quanto riporta il Sun, i Red Devils avrebbero messo nel mirino proprio il centrocampista classe '96 del Borussia Monchengladbach per colmare il vuoto lasciato in mediana da Ander Herrera, accasatosi al Paris Saint-Germain la scorsa estate. Lo svizzero in questa stagione ha collezionato finora 12 presenze con un gol, attirando l'interesse dei nerazzurri e, appunto, anche della truppa di Solskjaer.