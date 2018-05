© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfuma, in maniera praticamente definitiva, il sogno di Mauro Icardi di andare al Mondiale per difendere la maglia della Nazionale argentina. A tre giorni dalla diramazione della lista definitiva dei 23 prescelti di Jorge Sampaoli, il capitano dell'Inter - riferisce Sky Sport - ha confidato agli amici più vicini di essersi rassegnato all'idea di non partecipare alla rassegna iridata in terra russa.