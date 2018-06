Inter, sfumato Verdi tutto su Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter punterà su Matteo Politano dopo essere stata battuta per Simone Verdi. L'attaccante del Sassuolo è valutato oltre 30 milioni dalla società emiliana, ma potrebbero essere inseriti un paio di giocatori come Pinamonti e Valietti, come spiega Tuttosport.