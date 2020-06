Inter, sguardo al futuro: tutto confermato su Vagiannidis. E Gaich...

Uno sguardo al futuro anche in casa Inter, perché oltre alle situazioni legate all’immediato e che riguardano la ripresa delle ostilità oltre che la programmazione per i grossi colpi che segneranno l’estate, in casa nerazzurra si pensa anche a monitorare i profili giovani più promettenti del panorama calcistico continentale e non solo. Una volta blindato con rinnovo di contratto Lucien Agoume, l’Inter ha di fatto ratificato l’intesa anticipata su queste colonne il mese scorso con il promettente Vagiannidis, terzino destro di diciotto anni scuola Panathinaikos. In avanti la squadra milanese sembra avere accumulato un discreto vantaggio sulla concorrenza per quanto riguarda il talento del San Lorenzo Gaich. Le parole di apertura da parte della dirigenza rispetto ad uno sconto sulla clausola sembrano di fatto un invito ad Ausilio e Marotta a concretizzare un interessamento che nasce da lontano e che potrebbe diventare a breve realtà.