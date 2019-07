Inter, shock Lukaku e gioia Barella: i retroscena

Fonte: Sportitalia

Una richiesta shock ed un affare fatto. La settimana dell'Inter volge al termine senza buone notizie sul fronte londinese laddove Ausilio si è reso protagonista di una missione esplorativa con il Manchester United per comprendere la fattibilità dell'operazione Lukaku. La richiesta dei Red Devils si attesta infatti attorno agli 85 milioni di euro, decisamente più alta rispetto alle aspettative nerazzurre che, di conseguenza, saranno rivolte a giorni di riflessione sull'argomento. Conte spinge per avere il suo centravanti, ma i Red Devils non prescindono dalla loro valutazione. Almeno per il momento. Intanto le buone notizie giungono dal fronte Barella: la telenovela con il Cagliari è giunta alla sua definizione, ed il centrocampista dei rossoblu diventa la nuova mezzala nerazzurra per una operazione complessiva da 45 milioni di euro così suddivisa: 12 milioni di prestito oneroso, cui si aggiungeranno i 25 per il riscatto obbligatorio del cartellino. Gli ulteriori 8 milioni di bonus saranno invece legati al raggiungimento degli obiettivi sportivi dei nerazzurri e del diretto interessato, che dopo l'arrivo a Milano nella serata di ieri, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura a tinte nerazzurre. Una telenovela scandita da diversi retroscena: l'incontro del luglio scorso a Monte Carlo tra Ausilio e Beltrami ed una destinazione voluta con forza dal ragazzo che non ha mai preso in considerazione destinazioni alternative, neppure quando il suo nome veniva accostato con forza alla Roma. Ora il lieto fine, Barella è dell'Inter. Per i miracoli (Lukaku) in casa nerazzurra cercheranno di attrezzarsi.