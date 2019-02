© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic già nella prossima settimana. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, che conferma la volontà del croato di vestire il nerazzurro e i dialoghi fitti tra nerazzurri e Barcellona per chiudere l'affare. Con un retroscena riguardante Steven Zhang: giovedì sera, subito dopo la convincente vittoria sul Rapid Vienna, il numero uno interista ha fatto un breve punto con i suoi più stretti collaboratori. In particolare si è informato sui contatti con il Barcellona, autorizzando di fatto il proprio management ad entrare nel vivo della vicenda. Nonostante in Catalogna considerino il trasferimento molto difficile, sulla sponda nerazzurra si percepisce un’aria d’ottimismo. Le parti potrebbero accordarsi su una cifra di circa 40 milioni per il cartellino.