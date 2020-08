Inter, si allontana Aubameyang: un like galeotto conferma il rinnovo imminente

vedi letture

Per molto tempo il suo nome è stato accostato all'Inter come possibile sostituto di Lautaro Martinez, qualora el Toro avesse lasciato i nerazzurri. Ma come si vocifera ormai da molti giorni, Pierre-Emerick Aubameyang alla fine dovrebbe rinnovare il suo contratto con l'Arsenal. Lo sostiene il Mirror, secondo cui l'attaccante gabonese firmerà per altri tre anni con un ingaggio di 250 mila sterline settimanali, cifra e durata da lui richieste. E a conferma di questa eventualità, un suo like a un post Instagram di un profilo di tifosi dei Gunners, che aveva pubblicato la sua foto con la maglia dell'Arsenal e la dicitura: “Vi presentiamo il tuo giocatore ufficiale della stagione 2019/20 dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang!“.