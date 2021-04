Inter, si aprono i giorni di Zhang

La prerogativa interista di non riuscire a godersi fino in fondo i successi che vengono raggiunti fa parte del DNA di questa squadra per tradizione. Se da un lato la promessa di Antonio Conte al momento della firma con i milanesi fatta a Steven Zhang ha avuto un riscontro fattivo concreto con il campionato in corso, dall’altro la parte dell’accordo che ha manifestato di poter venire meno è stata proprio quella legata alla società. Non tanto per gli stipendi rimasti in arretrato, o per i premi vittoria cui la squadra ha deciso di rinunciare in ossequio al momento di difficoltà collettiva che si sta affrontando, quanto piuttosto per la totale mancanza di informazioni e riscontri con cui la società e l’allenatore di conseguenza hanno dovuto affrontare il campionato in corso. Vincendolo, è vero, ma senza potersi avvantaggiare del gap ottenuto sul campo per iniziare a programmare un futuro ancora più ad alto livello.

Pertanto le prossime ore, i prossimi giorni, rischiano di essere realmente decisivi. L’arrivo di Zhang a Milano è previsto per la fine della settimana in corso, e dovrebbe essere accompagnato da un finanziamento da 275 milioni di euro che servirà a coprire le spese vive rimaste in sospeso oltre che alla programmazione del futuro. Se con Antonio Conte o meno, lo stabilirà il faccia a faccia di cui sopra. La sua Inter si sta attrezzando per i miracoli, ma per riuscire a materializzarli la chiarezza non può assolutamente venire meno.