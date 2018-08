Inter, si avvicina ancora Keita. Oggi si è allenato con gli infortunati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si apprende da SportMediaset, Keita Balde nella giornata di oggi si è allenato con il gruppo di calciatori infortunati, tra i quali anche Pellegri, pur senza apparire in alcun bollettino del club. Così si avvicina ancora di più all'Inter, che lo attende ma che deve prima far chiarezza sulla volontà di Antonio Candreva: l'esterno italiano vorrebbe giocarsi le sue carte e, se dovesse partire, vorrebbe lasciare solamente a titolo definitivo.