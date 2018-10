Inter, si avvicina Marotta. Da Giovedì non sarà più ad della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di giovedì, si legge sul Corriere dello Sport, il cda della Juventus decreterà la decadenza di Beppe Marotta da ad. Il dirigente resterà per ora direttore generale, ma il destino è oramai lontano dai colori bianconeri. E in tal senso, per il quotidiano, occhio sempre all'Inter. L'ex presidente Moratti è il primo sponsor di Marotta in nerazzurro e sta cercando di convincere Steven Zhang a puntare su di lui per il futuro dirigenziale interista. E il titolo di prima pagina del giornale è abbastanza esplicativo, in tal senso: "Marotta si avvicina all'Inter".