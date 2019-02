© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutto pronto per il rinnovo di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, che oggi percepisce 1,7 milioni a stagione, avrà prolungamento e ritocco. Il nuovo contratto con l'Inter dovrebbe scadere nel 2023, con aumento d'ingaggio fino a 3 milioni più bonus. Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "Un premio non da poco, quello riconosciuto dalla dirigenza di corso Vittorio Emanuele, il frutto di quello che Skriniar è riuscito a dimostrare in questo anno e mezzo con la maglia interista, in cui ha sempre tenuto la barra dritta", si legge. Lievitato parallelamente anche il prezzo del cartellino: ragionevole pensare servirebbero 100 milioni per strapparlo all'Inter. Uno scenario non contemplato, però, da Suning, che vuole tenersi stretto il proprio perno difensivo.