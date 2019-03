Inter, si blocca de Vrij: niente sfida con Bielorussia, per lui tribuna

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Stefan de Vrij ko in Nazionale: il difensore dell'Inter ha infatti saltato a sorpresa la gara della sua Olanda contro la Bielorussia. Il centrale sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma il ct ha preferito mandarlo in tribuna stando ad alcuni media olandesi, che parlano comunque di problema fisico lieve per il giocatore nerazzurro, che non ha partecipato con continuità agli allenamenti con la sua Nazionale in settimana. In casa Inter c'è ovviamente attesa per le condizioni di de Vrij che, dopo la sosta per le nazionali, si troverà di fronte la Lazio. Contro la sua ex squadra ha saltato entrambi i precedenti giocati (in campionato e Coppa Italia) e il tris è un pericolo da scongiurare per Spalletti.