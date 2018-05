Inter, si cerca l'intesa con Icardi: 8 milioni fino al 2023, clausola monstre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa del gran finale di stagione, che potrebbe regalare la Champions League, l'Inter pensa già al futuro e al rinnovo del capitano, Mauro Icardi. Come riporta fcinternews, l'intesa tra il giocatore e il club potrebbe trovarsi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, con un contratto fino al 2023 e una clausola altissima (170-180 milioni). I nerazzurri devono però prestare attenzione a Bayern Monaco e Chelsea, che potrebbero pensare seriamente all'argentino qualora dovessero essere ceduti Lewandowski e Morata.