Inter, si cerca l'intesa per Barella. Poi blitz inglese per Lukaku

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Barella in settimana e blitz per Lukaku". E' il titolo che La Gazzetta dello Sport offre nelle sue pagine interne in merito al mercato dell'Inter e, entro il fine settimana, il 'promesso sposo' sardo potrebbe convolare a nozze.

Situazione Barella. Bisogna trovare l'intesa tra i club, l'ultima offerta interista è quella di un prestito oneroso di 10-12 milioni, un riscatto tra un anno che garantisca una cifra complessiva di 40 (quindi 28-30) e bonus non scontati per altri 5 milioni. Bisogna dunque lavorare, dunque, su quella mini-forbice e sui risultati da legare ai bonus. Filtra tuttavia ottimismo per il buon esito della trattativa.

Capitolo Lukaku. L'Inter potrebbe muovere un'offensiva entro questa settimana, con un blitz a Manchester per parlare con i vertici dello United. I red devils chiedono 83 milioni di euro, ma la valutazione non spaventa Beppe Marotta e Piero Ausilio.