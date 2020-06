Inter, si cerca lo sprint per Tonali: le carte di Marotta

vedi letture

L’Inter in attesa di comprendere qualcosa di più concreto rispetto al destino di Lautaro Martinez, cerca lo sprint per assicurarsi Tonali. Le parole di Marotta hanno di fatto confermato il tentativo di sorpasso che i nerazzurri hanno messo in atto nei confronti della Juventus. La disponibilità economica immediata, unita ad un progetto tecnico che veda il centrocampista del Brescia già protagonista alla corte di Antonio Conte rappresentano le carte con le quali Marotta ed Ausilio hanno intenzione di far fruttare i propri margini per avere la meglio rispetto alla concorrenza della Juventus, unica altra alternativa presa in considerazione dal classe 2000 quale prossimo step della propria carriera. L’ottimismo in casa nerazzurra corrisponde al gradimento totale ed assoluto del giocatore, in attesa di trovare la quadra con Cellino.