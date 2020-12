Inter, si comincia a lavorare al rinnovo di Lukaku: "Ama il club e sa che in A può fare bene"

vedi letture

Nonostante un contratto ancora lungo, con scadenza 2024, l'Inter starebbe già cominciando a imbastire la trama per il rinnovo di Romelu Lukaku. La mossa è svelata dal portale 90Min.com, secondo il quale l'eventuale nuovo accordo con l'attaccante belga servirebbe ad anestetizzare le eventuali intenzioni di potenziali pretendenti per il gigante di Anversa, dato che l'intenzione sarebbe quella di inserire una clausola che non permetta a rivali come la Juve o club di Premier League di provare l'assalto. Che dal canto suo all'Inter ha trovato praticamente la sua best place per giocare, come ha confermato lui stesso nei giorni scorsi e come ribadisce anche una fonte vicina al giocatore allo stesso sito: "Romelu ama l'Inter, sa che può fare bene in Serie A e non ha fretta di andare via. Anche se sa che il suo momento di forma potrebbe attirare interesse".