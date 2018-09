© foto di J.M.Colomo

Potrebbe rivelarsi più complicata del previsto la corsa per il talentuoso portiere del Paris Saint-Germain Alphonse Areola, indicato tra gli indiziati per l'eventuale successione di Samir Handanovic all'Inter. Il 25enne franco-filippino, in scadenza col PSG nel 2019, rivela infatti che sono in corso le trattative per il rinnovo del suo contratto: "Sono in scadenza di contratto e una trattativa è stata avviata. Spero di fare bene in questa stagione e meritarmi quello che devo meritarmi. La cosa importante resta comunque giocare", afferma a TF1.