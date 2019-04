Inter, si complica il riscatto di Keita: i nerazzurri vogliono uno sconto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si complica il riscatto di Keita Balde da parte dell’Inter. Il club nerazzurro, come riportato da Fcinternews.it, non sembra intenzionato a spendere i 34 milioni pattuiti la scorsa estate per l’esterno classe 1995. Suning lavora per avere uno sconto di circa 10 milioni, ma il Monaco da questo orecchio sembra non sentirci. Se le cifre resteranno queste, il riscatto appare improbabile.

Gli estimatori non mancano - Il senegalese ha comunque parecchi estimatori, soprattutto in Premier League. A gennaio il Wolverhampton aveva già bussato alla porta del Monaco per ottenere il calciatore, quando sembrava in uscita da Appiano Gentile. Possibile quindi un ritorno di fiamma estivo, ma attenzione anche al Leicester che vanta ottimi rapporti con i monegaschi. Tuttavia la priorità del calciatore sembra quella di restare a Milano.