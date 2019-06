Inter, si complica l'affare Lazaro: c'è anche il PSG

Si complica l'affare Valentino Lazaro per l'Inter. Come riporta Tuttosport infatti, l'Hertha Berlino valuta almeno 25 milioni il 23enne nazionale austriaco. I tedeschi non vorrebbero cederlo ed a complicare ulteriormente la situazione c'è anche il PSG, con il club francese pronto ad inserirsi per l'esterno.