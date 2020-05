Inter, si complica la pista Werner: il tedesco vuole restare al Lipsia

Si complica la pista Timo Werner per l'Inter. Secondo quanto riportato da The Athletic infatti, il bomber tedesco ha due opzioni per il futuro: restare al Lipsia per un'altra stagione, oppure trasferirsi al Liverpool in estate. Il giocatore vorrebbe restare in Germania per avvicinarsi alla scadenza del contratto con il Lipsia, con un abbassamento progressivo della clausola rescissoria.