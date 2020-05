Inter, si complica Vagiannidis: Siviglia e Manchester City tentano lo sgambetto

vedi letture

L'Inter resta in pole per Georgios Vagiannidis, giovanissimo talento greco che al termine della stagione lascerà il Panathinaikos. Tuttavia, come si legge sul portale SportDog.gr, la strada si è complicata nelle ultime ore visto che altri club hanno preso contatto con la famiglia del ragazzo che gestisce la trattativa: si tratta di Manchester City e Siviglia. Le discussioni con l'Inter sono ad un livello molto avanzato ma la porta ad un altro club non è ancora definitivamente chiusa.