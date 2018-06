Inter, si compone il mosaico Champions sotto gli occhi di Nyon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Uefa non molla l’Inter. Nonostante il pareggio di bilancio di un anno fa. Nonostante l’imposizione dell’austerity invernale. Il prestito con diritto di riscatto era divenuto un mantra. E la Beneamata i compiti a casa li aveva eseguiti alla perfezione. O quasi. Già perché a Nyon sono state tracciate diverse linee rosse sul capitolo “ammortamenti” del bilancio nerazzurro. Troppo alti e consistenti per essere tollerati. Ma il punto è che non esiste altro modo se si intende rafforzare la rosa di una squadra. Se acquisti (Joao Mario, Gabigol, Gagliardini, Candreva), i conti si appesantiscono. Perciò era impossibile sfuggire alle bacchettate degli uomini di Ceferin.

Va detto, ancora una volta, che in Corso Vittorio Emanuele erano tutti al corrente delle ulteriori restrizioni nella composizione della prossima lista per l’Europa. Poi, va aggiunto che il mercato questa volta non si fermerà come già accaduto in passato. Anzi. Tutto procede esattamente come qualche settimana fa. Con i tavoli aperti, con gli incontri diretti, con le telefonate no-stop. Tutto tenendo presente l’equilibrio necessario tra i valori dei calciatori ceduti e di quelli acquisiti, a partire dall’ultimo elenco Uefa presentato nel 2016. Il ds Ausilio porterà avanti un lavoro molto lungo, di indubbia complessità, con l’obiettivo di rendere l’Inter comunque più forte e preparata rispetto alla scorsa stagione.

Spazio quindi alle plusvalenze entro fine mese. Messe a segno le cessioni di Kondogbia (ricavo minimo), Radu e Valietti (vicini al Genoa per circa 12 milioni, Salcedo e Serpe ad Appiano in prestito con diritto di riscatto), adesso tocca a Nagatomo (manca ancora l’accordo con il Galatasaray), Eder (tra il Valencia e la Cina, senza escludere la Samp), Biabiany (chiesto dal Parma che osserva pure Zaniolo), Puscas (ipotesi Leganes e Levante con un timido interesse del Chievo), Longo (piace in Spagna), Manaj (insiste il Getafe), Dimarco (due strade: Bologna o Parma), Pinamonti (cercato da Roma e Genoa), Bettella (vicino all’Atalanta per 7 milioni), Sala (monitorato dall'Avellino) e Merola (contropartita utile per arrivare a Politano). Ecco, di pennellate preliminari ne serviranno parecchie prima di iniziare a comporre il mosaico Champions. Solo a mente serena si potrà pensare al mercato in entrata.

I nomi che gravitano attorno al pianeta nerazzurro continuano a essere tanti. Malcolm è uno di questi ed è concreto. Con lui i dirigenti interisti fanno sul serio e, in questo senso, filtra ottimismo. In più i francesi starebbero già sondando il terreno per rimpiazzare il 21enne di San Paolo. Quanto a Nainggolan si è detto già tutto: il belga vuole l’Inter, l’Inter vuole lui e la Roma vuole cederlo. Servono soldi e tempo, ma l’intesa si troverà. Affare questo che, al netto delle condizioni necessarie, non esclude lo sbarco alla Pinetina di Moussa Dembélé del Tottenham. Nota a parte per il classe ‘98 dell’Argentinos Juniors, Nico Gonzalez. Prossima settimana i suoi agenti voleranno a Milano per vedere il Sassuolo (e non solo). Si proverà a imbastire una trattativa che possa permettere al ragazzo di vestire, in un futuro prossimo, la maglia nerazzurra.