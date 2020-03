Inter, si fa largo l’idea Meunier: il Borussia è la concorrente più pericolosa

Nemmeno il tempo di metabolizzare la beffa Chong, che ha preferito rinnovare il suo contratto con il Manchester United nonostante le lusinghe dell’Inter che avrebbe prospettato una soluzione in prestito oltre al quinquennale che era stato proposto, che i nerazzurri sondano un’altra pista a parametro zero. Si tratta di quella corrispondente al profilo di Thomas Meunier, terzino del Psg in scadenza di contratto con i parigini e già finito sul taccuino di Borussia Dortmund e Juventus. Il belga classe 1991 ha l’esperienza ideale per rappresentare un upgrade su quel versante del campo in vista della prossima stagione, ed in casa nerazzurra l’idea sta prendendo sempre più piega.