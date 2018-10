© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie per l'Inter in vista del derby di domenica prossima. Il centrocampista Matias Vecino è stato costretto a rinunciare all'amichevole del suo Uruguay contro il Giappone per un fastidio alla coscia destra, accusato nel riscaldamento. Il problema sarà valutato dallo staff medico nerazzurro al ritorno del giocatore in Italia.