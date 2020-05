Inter, si guarda sempre a Londra

C’è sempre la Premier League nei pensieri e nelle strategie dell’Inter e di Antonio Conte. Dopo avere fatto razzia nelle ultime due sessioni di mercato, i nerazzurri sono pronti a predisporre un nuovo assalto alla Londra calcistica, ed in particolar modo al Chelsea. Due gli obiettivi principali, entrambi sugli esterni. Si tratta di Marcos Alonso e di Emerson Palmieri: entrambi hanno rappresentato la prima scelta di Conte in inverno, e nonostante l’impossibilità di arrivare a dama, le gerarchie di preferenza non sono cambiate negli ultimi 5 mesi. Tanto più che con i Blues il canale è stato aperto grazie all’affare Moses che prevederebbe un diritto di riscatto oneroso (circa 9 milioni) in favore dei milanesi. Uno scenario che potrebbe dunque scrivere nuovi capitoli prioritari in vista della prossima sessione di trattative.