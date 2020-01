L’acquisto di Eriksen ha approssimato l’Inter ad una possibile mini svolta anche dal punto di vista tattico. Il centrocampista danese, viste le qualità indiscutibili delle quali dispone, deve essere messo nelle condizioni di poter gravitare in habitat confortevole per poter esprimere tutto il suo talento, e l’azzardo della formazione scelta da Conte in Coppa Italia, a prescindere dall’epilogo dell’incontro, ha di fatto lasciato intravedere una soluzione che verrà perseguita anche nelle settimane a venire. La linea a quattro a supporto del trequartista è un cambiamento accettabile a patto che chi è chiamato a giocare tra le linee sia in grado di garantire quella dose di sacrificio da tradurre in ripiegamenti e chilometri dai quali il gioco del tecnico leccese non può prescindere per poter diventare anche efficace e strabordante. Alchimie da reperire con il lavoro quotidiano, sulle quali Conte non lascerà nulla al caso, convinto che la strada per il salto di qualità possa essere in questa direzione.