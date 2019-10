Inter, si lavora all'eliminazione della clausola sul contratto di Lautaro

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Lautaro Martinez ha attirato le attenzioni di due big europee come Barcellona (con tanto di endorsment pubblico e privato di un certo Leo Messi) e Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e hanno messo in cima alla lista i nomi del norvegese Erling Braut Haland e quello dell'argentibo. Motivo per cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per togliere la clausola da 111 milioni o quantomeno alzarla a 180 milioni per provare ad allontanare sirene di mercato e pretendenti. Il Toro riceverà un adeguamento di stipendio da 1,5 a 2,7 milioni netti a stagione e dovrebbe allungare fino al 2024 secondo FcInterNews.it. Con la clausola rescissoria che resta un nodo importante e per la quale l'Inter sarebbe disposta a un ritocco verso l'alto dello stipendio del numero 10 (3,2-3,5 milioni) pur di cancellarla. Le prossime settimane si preannunciano molto calde in tal senso, con tanto di summit in agenda tra il duo Marotta-Ausilio e l'agente di Lautaro, Beto Yaqué.