Inter, si lavora alle cessioni minori: via Joao Mario, Puscas e Colidio

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Inter vanno avanti le cessioni “minori”: Colidio è sempre sospeso tra Leeds e Newcastle, Puscas sta ascoltando le proposte di Birmingham e Reading, ma vorrebbe la Premier e non la Championship, mentre Dimarco è stato sondato dal Genoa e dall’Atalanta. Joao Mario (più di Perisic) è in orbita Monaco nell’ambito di un’operazione che porterebbe Pellegri all’Inter.