© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joachim Andersen è il prescelto dell'Inter per sostituire Joao Miranda. Il brasiliano ha chiesto di lasciare il club, il via libera arriverà soltanto con un'offerta adeguata. Come riporta Tuttosport l'Inter lavora con il Flamengo, con il club carioca che ha messo sul piatto 4 milioni di euro, la metà di quanto chiede il club nerazzurro. L'Inter - si legge - potrebbe anche puntellare i rapporti con il club per avere una corsia preferenziale per arrivare a Reinier e Lincoln.