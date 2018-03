Inter, si lavora per Barella. Anche Odgaard potrebbe finire nell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter monitora attentamente Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari classe 1997. Il giocatore è uno dei migliori prospetti del calcio italiano e non si muoverà dalla Sardegna per meno di 35 milioni: i nerazzurri, come riporta fcinternews, per abbassare il prezzo potrebbero mettere sul piatto alcune contropartite. Si è già parlato di Andrea Pinamonti, ma l'ultima pista porta a Jens Odgaard, attaccante danese della Primavera.