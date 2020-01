Inter, si lavora sulle partenze necessarie. Diego Godin non si muove

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Gli obiettivi dell’Inter per gennaio non sono mai cambiati. Marcos Alonso è la prima scelta per la fascia sinistra, Arturo Vidal il prescelto (da tempo) per un’ulteriore evoluzione di un centrocampo già pieno di talento, Olivier Giroud l’alter-ego perfetto di Romelu Lukaku per quanto concerne l’attaccante di peso storicamente presente nelle rose contiane. L’ad nerazzurro Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio attendono e lavorano per favorire le importanti partenze che, per contro, non includono affatto Diego Godin. El Faraon non si sarà ancora uniformato all’idea di calcio dell’ex ct, ma per leadership (in campo e fuori) ed esperienza resta sicuramente un elemento intoccabile. Se non altro nel breve periodo. Chi è destinato a lasciare Milano è certamente Gabigol (solo metaforicamente laddove il brasiliano non ha mai abbandonato in Sudamerica in attesa dell’offerta giusta dall’Europa e con il Flamengo al momento in standby) e, con ogni probabilità, quel Matteo Politano per il quale la Fiorentina sta preparando l’affondo decisivo, neutralizzato scorsa estate dal club meneghino, oltre che dallo stesso entourage dell’ala ex Sassuolo. E poi Dimarco (fuori dai radar di Antonio Conte) e Borja Valero (ancora condannato alla panchina perenne con Sensi e Barella totalmente recuperati). Un incasso complessivo che darebbe il via a un mercato in entrata molto ben impostato dall’Inter capolista, pronta a sfidare il Napoli al San Paolo. Sette mesi dopo il bruttissimo 4-1 firmato Ancelotti che affondò Spalletti. Questa sera sulle panchine siedono due nuovi allenatori e la prospettiva, quella sì, sembra invero parecchio cambiata.