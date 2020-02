Inter, si pensa al mercato estivo: contatti per Castrovilli e Chiesa

© foto di Federico De Luca

Concluso il mercato invernale con tre colpi in entrata, l’Inter comincia a concentrarsi già sulla sessione estiva. Come riportato da Fcinternews.it, Giuseppe Marotta guarda soprattutto in casa Fiorentina. Nel mirino ci sono Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Per quanto riguarda il centrocampista, l’Inter ha allacciato i rapporti con il suo agente Michelangelo Minieri, anche se la Viola lo valuta ben 50 milioni. Stessa cifra richiesta dal Brescia per Sandro Tonali, seguito anche lui come ‘Castro’ anche dalla Juventus.

Per quanto riguarda Federico Chiesa, la Juventus sembra aver mollato la presa dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski dal Parma. Per questo Marotta si è inserito, allacciando i contatti con il padre-agente Enrico Chiesa. Nelle prossime settimane le parti si riaggiorneranno, anche perché dopo i tanti colpi messi a segno a gennaio è possibile che la Fiorentina debba effettuare una cessione eccellente.