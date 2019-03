© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimane importanti per il futuro di Eddie Salcedo, giocatore in prestito dal Genoa all'Inter. I nerazzurri potranno riscattare il giovane attaccante classe 2001 per 8 milioni di euro, mentre il Grifone potrà esercitare successivamente una contro opzione per riportarlo in Liguria, ma intanto, secondo quanto riportato da FcInterNews.it, la società milanese sta pensando di prendere a titolo definitivo il calciatore, cercando poi un accordo con Preziosi per farlo rimanere in nerazzurro.