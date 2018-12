© foto di J.M.Colomo

L'Inter torna a pensare a Mateo Kovacic. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro sta pensando di riportare a Milano il centrocampista del Real Madrid, adesso in prestito al Chelsea e anche se la trattativa non sarà affatto semplice, Piero Ausilio e Beppe Marotta faranno un tentativo per il croato, che rappresenta l'alternativa a Luka Modric.