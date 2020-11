Inter, si pensa già al mercato. Giroud a gennaio, Alaba il sogno a parametro zero

Dopo il ko con il Real Madrid, l'Inter si interroga sul futuro e pensa al mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, durante la prossima finestra di mercato può tornare d'attualità il nome di Olivier Giroud per l'attacco. In vista della prossima stagione occhio ad un parametro zero di lusso come l'austriaco David Alaba. Il Bayern Monaco ha reso noto che la trattativa per il rinnovo del suo contratto è stata interrotta. Per la difesa a tre potrebbe essere un grande colpo, ma la concorrenza è notevole.