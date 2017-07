Inter, si può chiudere per Karamoh: distanza minima tra i club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il viaggio di Ausilio e Sabatini in Francia potrebbe non limitarsi a Dalbert. L'Inter infatti insiste per Yann Karamoh, ala destra del 1998 che ha dato già ampiamente il suo ok - scrive la Gazzetta dello Sport - manca l’accordo tra i due club ma la distanza è minima, un paio di milioni, e quindi la percentuale di definizione è altissima. Intorno ai 10 milioni, comprensivi di bonus, si dovrebbe chiudere.