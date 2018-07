Inter, si punta a Eder Militao per gennaio ma il San Paolo non ci sta

L’Inter va in pressing su un difensore brasiliano. Come riporta FcInternews.it sono confermate le voci che vedono i nerazzurri interessati al classe 98’. Sul ragazzo ci sarebbero però anche gli occhi di PSG, Chelsea e Manchester City. Il ds Ausilio però starebbe pensando di attendere il 2019, anno in cui scadrà il contratto con il San Paolo, per farlo arrivare in Italia anche se il club brasiliano vorrebbe evitare questa ipotesi.