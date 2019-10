© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre Lukaku finora all'Inter ha avuto un rendimento altalenante, a causa anche dei problemi fisici, quello di Lautaro Martinez è stato in costante ascesa. Una crescita, quella dell'argentino, che non è sfuggita agli scout dei top club europei (in primis il Barcellona) tanto che la dirigenza nerazzurra si sta già attivando per blindare il Toro. Come riporta il Corriere dello Sport l'obiettivo primario dell'Inter è quello di togliere la clausola rescissoria presente nel contratto dell'ex Racing e attualmente fissata a 111 milioni di euro.