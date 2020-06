Inter, si punta sullo sprint: osservati speciali in vista di Napoli

vedi letture

Le sei vittorie su sei che caratterizzarono l’avvio di stagione dell’Inter risultano essere l’alleato più convincente per i nerazzurri in vista della ripresa delle ostilità. Mai come in questo folle 2020, del resto, la certezza sarà quella di assistere a due tornei diversi pre e post lockdown, in cui sarà proprio la forma fisica con la quale le squadre si ripresenteranno sul rettangolo verde a fornire la principale discriminante tra chi sorriderà ad agosto e chi invece sarà costretto a vivere di rimpianti. La carica di Conte non è in discussione, al pari della qualità del suo preparatore principe Antonio Pintus: un connubio che contribuì ad agosto a presentare i nerazzurri tirati a lucido per costruirsi le certezze sulle quali avrebbero fondato la loro intera stagione e che potrebbe rappresentare ancora di più la chiave di volta per il futuro prossimo, coppa Italia compresa. Già a ridosso della sosta natalizia i milanesi si presentarono al San Paolo scintillanti e dominanti, ed in considerazione dell’impresa chiamata rimonta che sarà necessaria domani sera l’impressione è che la squadra nerazzurra cercherà di far valere la propria fisicità unita allo spirito aggressivo che la ha contraddistinta nella stagione in corso. I dubbi di formazione legati alla retroguardia hanno tirato un sospiro di sollievo con il recupero di De Vrij che potrebbe comunque essere destinato alla panchina, mentre acquista sempre più forza la candidatura di Eriksen quale creatore di gioco alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Proprio l’argentino sarà l’osservato speciale: dopo mesi di elucubrazioni di mercato, dovrà tornare a far parlare il campo.