Inter, si può chiudere per Moses. Ma prima garanzie sulle sue condizioni

© foto di Francesca Ceciarini

Saltato lo scambio che avrebbe mandato Politano a Roma e portato Spinazzola a Milano, l'Inter si è messa alla ricerca di un nuovo esterno da regalare ad Antonio Conte in questo mercato invernale. Victor Moses, di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahce, è il nome caldo dopo le aperture di entrambi i club in ballo oltre ai nerazzurri, che però prima di chiudere la trattativa chiedono garanzie sullo stato di salute del nigeriano, fermato per due volte dagli infortuni in questi mesi in Turchia.

Test fisici? - E' possibile che da Via della Liberazione chiedano test fisici particolari, come fatto con Spinazzola, ma in questo caso la situazione sarebbe ancora più complicata visto che le società in gioco sono tre. Il Fenerbahce, comunque, è disposto a lasciare andare Moses, il Chelsea invece vorrebbe altri tipi di garanzie per non ritrovarselo poi a giugno nuovamente a Londra. Prima di impegnarsi, però, Marotta e Ausilio vogliono la certezza che il giocatore - che preme per ritornare ad essere allenato da Conte - sia totalmente integro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.