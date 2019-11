© foto di Imago/Image Sport

Si raffredda la pista Olivier Giroud per l'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il francese vorrebbe due anni e mezzo di contratto ma i nerazzurri non vogliono impegnarsi così a lungo con un giocatore di 33 anni. Oltre a questo i rientri di Sanchez e Politano potrebbero bastare a Conte per arrivare fino alla fine della stagione con questi attaccanti in rosa.