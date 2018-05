Inter, si riapre la partita per il riscatto di Rafinha: il piano di Ausilio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, studia il piano per riscattare Rafinha. Lo stesso giocatore, figlio d'arte di Mazinho, spiega di voler restare. "Voglio farlo, in testa ho solo l'Inter". "E' un giocatore importante, mancava uno così ma abbiamo dei paletti e delle possibilità limitate sul fronte Fair Play Finanziario", ha sottolineato Luciano Spalletti, tecnico dei milanesi. Il ds Ausilio tornerà in contatto con il Barcellona per un prestito ora fino al 2019 con riscatto obbligatorio, stavolta, pagato in modo pluriennale da 40 milioni di euro.