Luciano Spalletti cambia qualche pedina per la sfida contro il Napoli. L'Inter che sfiderà gli azzurri a San Siro si affida a Borja Valero a centrocampo, con Brozovic e Joao Mario che confermano la titolarità. Fuori Nainggolan, come noto, per motivi disciplinari. In difesa si rivede Asamoah, con D'Ambrosio che vince il ballottaggio con Vrsaljko giocando così sulla destra. In difesa non si tocca niente, con de Vrij e Skriniar al centro e Handanovic tra i pali. Così come in attacco: Perisic e Politano sono incaricati di innescare Icardi. L'imperativo in casa nerazzurra è soltanto uno: tornare alla vittoria per rilanciarsi (anche) in ottica secondo posto.