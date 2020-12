Inter, si scalda il mercato a centrocampo. Caccia a un vice Brozovic

L'Inter ha una magagna da risolvere. Christian Eriksen continua a prendere le pagine dei giornali sia per le esclusioni che per il possibile addio. Il danese porterà in dote qualche milione da potere impiegare a metà campo, dove la squadra di Conte cerca un vice Brozovic. Il nome perfetto per il tecnico, spiega Tuttosport, è quello di Kanté, ma andrebbe bene anche Leonardo Paredes, argentino del Paris Saint Germain a un passo dai nerazzurri in estate in uno scambio proprio con Brozovic.