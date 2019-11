Inter, si scalda l'obiettivo Vertonghen: è in scadenza col Tottenham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter cerca il centrale mancino per il futuro e il nome, spiega Tuttosport, è quello di Jan Vertonghen. Trentaduenne in scadenza con il Tottenham, è un giocatore che da lungo tempo è nel mirino della formazione nerazzurra. Nel 2016 i primi contatti, poi nel 2018, con gli Spurs che hanno però esercitato la clausola unilaterale per rinnovare fino al 2020. Adesso partirà a zero e l'Inter lo vorrebbe per completare la retroguardia dove al momento di mancino puro c'è solo il giovane Alessandro Bastoni.