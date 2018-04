Inter, si studia per l'arrivo di Barella alla Skriniar: Pinamonti in cambio

© foto di Federico Gaetano

L'Inter sta lavorando per portare Nicolò Barella alla corte di Luciano Spalletti. I nerazzurri vorrebbero inserire in contropartita il giovane Pinamonti, in una operazione che emulerebbe quella che ha portato Skriniar a Milano, con Caprari andato poi alla Sampdoria. Nel discorso figurano anche Odgard e Rover.